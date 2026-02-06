Сборная США по фигурному катанию лидирует в командном турнире Олимпиады
Сборная США по фигурному катанию возглавила турнирную таблицу олимпийского командного турнира по итогам коротких программ женщин и спортивных пар, а также ритм-танца. В активе американской команды 25 баллов.
Олимпийская сборная США (январь 2026 года)
Фото: Jeff Le-Imagn Images / Reuters
На втором месте идут японцы, набравшие 23 балла. Сборная Италии с 22 очками занимает промежуточное третье место. Далее следуют команды Грузии (20) и Канады (19). Замыкают турнирную таблицу поляки (6). Всего в соревновании участвуют 10 сборных.
В зависимости от занятого места фигуристы в каждой дисциплине получают баллы (10 — за первое место, 9 — за второе и т.д.). Набранные очки суммируются и учитываются в общем командном зачете. По итогам коротких программ и ритм-танца право выступить в произвольной получат пять сильнейших сборных.
Короткую программу у одиночниц выиграла японка Каори Сакамото (78,88 балла). Второе место заняла американка Алиса Лью (74,90). Тройку лучших замкнула итальянка Лара Наки Гутман (71,62).
В соревновании спортивных пар лидируют японцы Рику Миура и Рюити Кихара (82,84). Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (77,54), третьими — итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65).
Среди танцоров лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшие 91,06 балла. Второе место заняли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98 балла), третье — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).
7 февраля с короткой программой выступят мужчины.