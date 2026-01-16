Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мигрантам готовят новые тесты

Госдума обяжет иностранцев получать медсправки в течение месяца под угрозой штрафов

Иностранцы, прибывающие в Россию для работы, учебы и других целей на срок свыше 90 дней, должны будут пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики в течение месяца, а затем проходить эту процедуру ежегодно. Нарушителей оштрафуют на 25–50 тыс. руб. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами всех фракций. Сейчас некоторые категории мигрантов могут получать справки втрое дольше, причем под угрозой меньших штрафов — до 5 тыс. руб. Медорганизации хотят обязать в течение суток загружать справки в цифровой реестр. МВД и Роспотребнадзор на основе этой информации смогут оперативно выдворять иностранцев с опасными заболеваниями из страны.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В пятницу, 16 января, группа из 427 депутатов всех фракций, включая спикера парламента Вячеслава Володина, внесла в Госдуму поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и КоАП РФ. Предлагается обязать иностранцев, прибывающих в страну на работу, учебу или с другими целями на срок свыше 90 дней, проходить медосвидетельствование на ВИЧ и употребление наркотиков в течение 30 дней со дня въезда (а при длительном пребывании — ежегодно). КоАП предложено дополнить ст. 18.11–1, грозящей иностранцу штрафами в 25–50 тыс. руб. и выдворением из страны за отказ и уклонение от таких тестов. Сейчас санкций за это нет, но трудового мигранта можно оштрафовать на 5 тыс. руб. по ст. 18.10 КоАП РФ за незаконную работу.

По действующим правилам иностранцы должны получать справки при получении разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство, напоминают депутаты в пояснительной записке. Установленные законом для этого сроки разнятся в зависимости от категорий въезжающих. Так, трудовым мигрантам и иностранцам, меняющим цели пребывания после въезда, на это дается 30 дней со дня пересечения границы, а гражданам из стран ЕАЭС (которым не нужно разрешение на работу и патент) и беженцам — до 90 дней. В проекте предлагается установить единый максимальный срок для всех категорий в 30 дней.

Медицинские организации, согласно поправкам, должны будут подписывать результаты тестов электронной подписью и в течение суток загружать в единый цифровой реестр (его поручается вести Минздраву).

Доступ к последнему получат МВД и Роспотребнадзор: при обнаружении опасных заболеваний у иностранца они смогут принять «оперативное решение» о выдворении его из страны, полагают депутаты. Отдельно оговаривается запрет медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению тестов. Из пояснительной записки следует, что так депутаты надеются бороться с серым рынком медсправок. В КоАП РФ также предложено внести новую ст. 18.21, которая грозит должностным лицам штрафами в 100–200 тыс. руб., а юрлицам — до 1 млн руб. за нарушение порядка проведения тестов.

По данным ФСБ РФ, в январе—сентябре 2025 года иностранцы (в основном из Казахстана, Узбекистана и Китая) совершили 12,2 млн поездок в РФ (в этом же периоде 2024 года — 13 млн, 2023 года — 11,7 млн).

В прошлом году власти неоднократно ужесточали требования к пребыванию иностранцев в России.

  • С января 2025 года граждане из безвизовых стран могут находиться в России лишь 90 дней суммарно в течение года (а не полгода, как раньше).
  • С февраля 2025 года запущен «реестр контролируемых лиц», куда заносят нарушителей закона. Попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны.
  • Приезжим из безвизовых стран надлежит с июня 2025 года установить мобильное приложение и сдать в нем образец голоса и фотографию за три дня до приезда (а с декабря года — еще и сдавать отпечатки пальцев в аэропортах).
  • С сентября 2025 года местоположение столичных и подмосковных мигрантов контролируется с помощью мобильного приложения. Попытка обхода контроля геолокации грозит им включением в реестр контролируемых лиц и высылкой из страны.

Нововведения принесли результаты, сказал Вячеслав Володин 16 января, приведя данные МВД о выдворении в третьем квартале прошлого года 19 тыс. иностранцев из страны и прекращении гражданства еще 1,3 тыс. человек. Он пообещал, что внесенный законопроект парламент рассмотрит в приоритетном порядке. Правительство и Верховный суд документ уже поддержали без замечаний, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов говорит, что в регионах тестирование мигрантов обычно проводят одна-две уполномоченные властями организации, так что «массовой практики покупки левых справок нет». Проблема, по словам эксперта, скорее состоит в высоких ценах на справки, доходящая до 15 тыс. руб. Комментируя идею депутатов установить 30-дневный срок получения справок, эксперт отметил важность организации работы медорганизаций без очередей. «В некоторых городах клиники работали один-два дня в неделю, были очереди и даже перепродажа мест в них»,— сетует господин Коженов. При этом он не видит ущемлений прав мигрантов в проекте и поддерживает идею единой базы справок, говоря, что «реестровые модели показали свою эффективность».

Александр Воронов

