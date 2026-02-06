Прирожденный убийца согласился с арестом

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 3 апреля Алексея Ланчикова. Вместе с приятелем он в конце января совершил убийство в Пензе. Скрываясь, злоумышленники убили таксиста, чтобы не платить ему деньги. Сообщника Алексея Ланчикова застрелили при задержании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ланчиков

Фото: Алексей Герасимов / Коммерсантъ Алексей Ланчиков

Фото: Алексей Герасимов / Коммерсантъ

Заседание буквально уложилось в несколько минут. Представляясь судье, Алексей Ланчиков сообщил, что родился в 1987 году в Пензе, ранее был судим, семьи не имеет и работы тоже. Но, отвечая на уточняющий вопрос судьи, сообщил, что до задержания «числился на работе неофициально».

Представитель ГСУ Следственного комитета (СКР) России по Москве сообщил, что задержанный 4 февраля Алексей Ланчиков обвиняется в целом ряде преступлений. При этом следователь указал, что Алексей Ланчиков не имеет в московском регионе жилья, зато имеет связи в криминальном мире и поэтому может угрожать свидетелям и помешать следствию, а также скрыться. Сам Алексей Ланчиков против ареста не возражал и, как сообщил его адвокат, обжаловать судебное решение не будет.

Как сообщал «Ъ», в ночь на 29 января фигуранты «на почве выяснения личных отношений и из корыстных побуждений» похитили в Пензе некоего мужчину, который ими впоследствии был убит. После этого злоумышленники, решив скрыться, наняли такси, водитель которого пообещал доставить их в Москву за 85 тыс. руб. Однако уже в столичном регионе Алексей Ланчиков и его сообщник отказались платить таксисту и застрелили его. Тело водителя они спрятали в багажник машины.

В ходе задержания на Рублевском шоссе сообщник Алексея Ланчикова был убит, а он сам захвачен. Его действия в СКР квалифицировали как убийство, незаконное приобретение и хранение оружия, похищение человека по предварительному сговору из корыстных побуждений, разбой с причинением тяжкого вреда и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Алексей Соковнин