В Екатеринбурге на «УГМК-Арене» стартовала Неделя звезд хоккея. Мероприятие впервые проходит в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Это не только зрелищный спорт, но и часть нашего культурного кода. Он объединяет поколения, города и регионы. Великие победы рождаются там, где есть воля, дисциплина и беззаветная преданность общему делу»,— написал Артем Жога.

Хоккейный фестиваль начался на площадке «УГМК-Арены» с Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На льду встретились сборные сильнейших хоккеистов Восточной и Западной конференций МХЛ. По данным официального Telegram-канала МХЛ, матч побил рекорд посещаемости турнира — на трибунах присутствовало 10 473 зрителя.

Как сообщили в пресс-службе КХЛ, в выходные состоится первый день Матча звезд КХЛ. 7 февраля зрителей ждут первые конкурсы мастер-шоу: «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Конкурс капитанов». Далее состоятся полуфиналы звездного турнира. На лед выйдет сборная KHL Ural Stars, в состав которой вошли лучшие игроки клубов «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Салават Юлаев» (Уфа). Их соперниками станут KHL U23 Stars, KHL World Stars и KHL RUS Stars.

8 февраля зрители увидят еще три конкурса мастер-шоу: «Сила броска», «Конкурс вратарей» и «Хоккейный керлинг». Следом состоится матч за третье место и финал. Матчи будут проходить в формате мини-турнира продолжительностью 20 минут, с серией буллитов в случае ничьей.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в честь мероприятия в Екатеринбурге на несколько дней включат подсветку в фирменных цветах Недели звезд хоккея — в янтарном и малахитовом. Движение на нескольких улицах и доступ к парковке возле «УГМК-Арены» с 6 по 8 февраля ограничат.

Полина Бабинцева