Евросоюз запретит реэкспорт компьютерной аппаратуры в Россию через третьи страны

Евросоюз предложил запретить экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, в которых «есть высокий риск реэкспорта этой продукции в Россию». Мера войдет в 20-й пакет антироссийских санкций, содержание которого Еврокомиссия представила 6 февраля.

Речь идет в том числе о станках с числовым программным управлением. «Чтобы продемонстрировать нашу решимость бороться с уклонением от санкций, мы впервые задействуем инструмент противодействия обходу санкций»,— отмечается в заявлении Еврокомиссии.

20-й пакет санкций должны утвердить члены Евросоюза. В число предлагаемых мер вошел полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти, а также ограничения в отношении еще 43 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, предлагается запретить странам ЕС экспортировать в Россию товары на €360 млн в год — от «резины до тракторов».