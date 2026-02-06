Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ростовском микрорайоне «Левенцовский» завтра отключат отопление для ремонта

В Ростове-на-Дону завтра, 7 февраля, временно прекратят подачу тепла и горячей воды в микрорайоне «Левенцовский». Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение ресурса связано с ремонтом запорной арматуры на тепловых сетях на проспекте Солженицына и продлится с 9:00 до 16:00. Без горячей воды останутся дома в границах улиц Жданова, Еременко, проспекта Солженицына и улицы Ткачева.

За проведение ремонтных мероприятий отвечает компания «СЗ ККПД-ИНВЕСТ».

Константин Соловьев

