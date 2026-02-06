ПИК, ЛСР и ГК «Точно» не планируют обращаться за господдержкой

Крупнейший российский девелопер ПИК не будет обращаться за господдержкой, сообщили «Ъ» в компании. Компания придерживается консервативной финансовой стратегии. Аналогичное решение приняли и другие крупные застройщики: ГК «Точно», «Группа ЛСР» и «Страна Девелопмент».

4 февраля руководство девелопера «Самолет» обратилось к федеральным властям за льготным кредитом в обмен на блокирующие пакеты акционеров с условием обратного выкупа. По данным источника «Ъ», речь может идти о кредите в 50 млрд руб. В 2025 году скорректированный чистый долг «Самолета» превышал 350 млрд руб. при объеме продаж 272 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Курс на господдержку».