Суд в Ростове приговорил участника тербатальона к 17 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемому в участии в террористической организации и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Василий Дерюгин

Следствие установило, что осужденный Богдан Мусихин в августе 2024 года в городе Николаев вступил в террористическую организацию — Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Около месяца он проходил подготовку в учебном центре в Одесской области. В конце августа на территории учебного центра подсудимый принес присягу и получил должность стрелка, принял участие в боевых действиях и 18 октября 2024 года был взят в плен военнослужащими Вооруженных Сил России.

Суд приговорил боевика к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев