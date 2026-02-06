Уфимца, который выбросил дочь с балкона, отправили на принудительное лечение

Уфимца, который утром 9 октября 2025 года в доме по улице Ульяновых в Уфе избил свою трехлетнюю дочь, а затем выбросил ее с балкона четвертого этажа, отправили на принудительное лечение.

Как сообщила пресс-служба СКР по Башкирии, медики установили, что обвиняемый «страдает хроническим психическим расстройством и, как в период совершения деяния, так и сейчас не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить им».

Как сообщал «Ъ-Уфа», пострадавший ребенок лечился в Российской детской клинической больнице. В конце года она вернулась домой.

Олег Вахитов