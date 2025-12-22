Выброшенная отцом из окна трехлетняя уфимка вернулась домой после лечения в Москве

Трехлетняя уфимка, которую 9 октября отец выбросил из окна на четвертом этаже многоэтажки улице Ульяновых, вернулась в Уфу после лечения в Российской детской клинической больнице и проходит реабилитацию. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он отметил, что пациентке предстоит пройти плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», после новогодних праздников, которые ребенок встретит дома в Уфе, ей предстоит операция по устранению дефекта черепа, которое проведут нейрохирурги Республиканской детской клинической больницы.

Во время происшествия мать девочки и ее семилетний брат были в санатории в Калининграде. В отношении 34-летнего отца ребенка возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Майя Иванова