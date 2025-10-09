Житель Уфы выбросил из окна трехлетнюю дочь

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Уфы по подозрению в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии.

По предварительным данным, сегодня утром уфимец выбросил из окна квартиры на четвертом этаже трехлетнюю дочь. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Инцидент произошел на улице Ульяновых.

Отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном были в санатории в другом регионе, уточняют в пресс-службе прокуратуры Башкирии. По данным пресс-службы Следственного управления, подозреваемый задержан

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проводит проверку по факту происшествия.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, ребенок находится в операционной, за ее жизнь борются врачи.

«Страшная трагедия произошла сегодня в Орджоникидзевском районе»,— написал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в Telegram-канале, комментируя происшествие. Он пообещал оказать пострадавшей всю необходимую помощь.

Майя Иванова