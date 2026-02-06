Число жалоб россиян на банки выросло на 15% в 2025 году

ЦБ получил почти 392 тыс. жалоб от клиентов российских банков в 2025 году. Это почти на 15% больше, чем годом ранее. Чаще всего россияне жаловались на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу. Также поступали жалобы на расчет коэффициента бонус-малус при оформлении ОСАГО и навязывание дополнительных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

В Банке России объяснили рост жалоб «усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству». Люди стали чаще жаловаться на ограничения в переводах и операциях по картам и на проблемы с получением кредитных каникул, добавили в регуляторе.

«Проблема в том, что банки зачастую не объясняли клиентам, в чем причина ограничений, и что делать, чтобы их снять. Каждый человек, если он вдруг столкнется с такой проблемой, должен однозначно понимать не только причины произошедшего, но и необходимые действия для решения проблемы»,— отметил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамут.

В 2025 году сократилось число жалоб:

на навязывание дополнительных услуг при автокредитовании (–65%);

на навязывание дополнительных услуг при потребительском кредитовании (–31%);

по поводу кибермошенничества (–30%);

по поводу ситуаций, когда люди под давлением мошенников добровольно передают им деньги или конфиденциальную информацию (–29%);

на микрофинансовые организации (–13,3%).

Кроме того, сократилось число жалоб при страховании от несчастных случаев и болезней и при страховании жизни. На 24% уменьшилось число претензий к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Количество жалоб по вопросам управления ПИФ снизилось примерно на 25%.

