«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

Московское «Динамо» оказалось сильнее ЦСКА в матче Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Основное время встречи, состоявшейся в Абу-Даби, завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были «бело-голубые» — 5:3.

В составе «Динамо» отличился Максим Осипенко, реализовавший пенальти на 59-й минуте. У ЦСКА голом отметился Максим Воронов (71). Единственный промах в серии 11-метровых допустил колумбиец Даниэль Руис.

Турнир проходит в круговом формате. Позднее 6 февраля действующий обладатель трофея петербургский «Зенит» встретится с «Краснодаром».

Положение команд в таблице пока следующее:

«Зенит» (1 матч, 3 очка) ЦСКА (2 матча, 3 очка) «Динамо» (2 матча, 2 очка) «Краснодар» (1 матч, 1 очко)

Арнольд Кабанов