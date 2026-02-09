Российский экспорт дорожал в январе

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) зафиксировал рост цен на товары российского экспорта в январе 2026 года: рассчитываемый аналитиками сырьевой индекс за месяц прибавил 8,7% и достиг 68,6 пункта.

Позитивная динамика наблюдалась по всем составляющим индикатора, но главным локомотивом роста стало золото: из-за ослабления доллара США и волатильности мировых финансовых рынков его цена в январе прибавила сразу 19,3%. На 15% подорожал коксующийся уголь. На 11,3% благодаря высокому сезонному спросу в США подорожал карбамид. На 11,3% и 4% — фосфорные удобрения (MAP и DAP соответственно). Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базе FOB Новороссийск выросли на 1%.

На 10,8%, несмотря на расширение дисконтов, поднялась в январе стоимость Urals — это произошло из-за роста мировых цен на нефть на фоне эскалации отношений США и Ирана (см. “Ъ” от 22 января). Напомним, в ноябре и декабре после ужесточения американских санкций цены на российскую нефть заметно снизились — дисконты к эталонным котировкам подросли вплоть до $28 за баррель. По данным Минэкономики, определяемая для налоговых целей стоимость барреля Urals в декабре составляла всего $39,2 против $63,4 годом ранее. В январе она подросла до $41 за баррель (см. “Ъ” от 5 февраля).

Курс рубля в январе, в отличие от цен, не радовал экспортеров. К концу месяца его значение составляло 75,7 руб./$. В 2025-м, отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, рубль укрепился на 23% — это произошло несмотря на снижение цен российского экспорта в конце года, в результате которого сырьевой индекс ЦЦИ с поправкой на рост цен на драгметаллы и валютные интервенции по бюджетному правилу потерял 5,2%.

В ЦЦИ считают, что отечественная валюта остается переоцененной и в 2026-м перейдет к ослаблению, достигнув к концу года стоимости примерно 90 руб./$. «Вероятность реализации данного сценария будет зависеть от скорости снижения ключевой ставки Банком России, а также чувствительности спроса к монетарному стимулу»,— заключают аналитики, отмечая также важность фактора геополитики.

Напомним, федеральный бюджет на 2026 год сверстан исходя из среднегодового курса 92,2 руб./$. Февральский консенсус-прогноз опрашиваемых ЦБ аналитиков предрекает куда менее резкое ослабление рубля — до средних 85 руб./$.

Полина Попова