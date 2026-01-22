Нефтяной рынок присматривается к политике

Спрос на нефть в мире в 2026 году вырастет на 932 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 104,98 млн б/с, следует из январского отчета МЭА. Предложение увеличится на 2,5 млн б/с, до 108,7 млн б/с. Активнее, чем ожидалось ранее, наращивать поставки будут США, Канада и Бразилия. Пристальное внимание аналитиков приковано к динамике отгрузок нефти из Венесуэлы — в начале года они сократились почти втрое. Фактическая остановка экспорта венесуэльской нефти в Китай между тем открывает возможности его замещения за счет роста поставок для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глобальный спрос на нефть в этом году увеличится на 932 тыс. б/с и составит 104,98 млн б/с, сообщает МЭА в январском докладе. В декабре агентство прогнозировало рост спроса на 863 тыс. б/с. Некоторое повышение оценки объясняется нормализацией экономических условий после тарифных потрясений 2025 года, а также снижением цен на нефть. Рост спроса вновь придется главным образом на страны, не входящие в ОЭСР, считают аналитики.

Мировые поставки нефти в 2026-м достигнут 108,7 млн б/с — это на 2,5 млн б/с больше, чем в прошлом году, следует из доклада. В прошлом месяце прогноз предполагал рост на 2,4 млн б/с, теперь же ожидается, что еще более заметно поставки нарастят США, Канада и Бразилия. Таким образом, аналитики ждут, что предложение нефти превысит спрос на 3,7 млн б/с — профицит может оказаться выше прошлогоднего (2,16 млн б/с).

В МЭА напоминают о высокой неопределенности, влияющей на точность прогнозов. Речь идет в том числе о «геополитической напряженности» в Иране и Венесуэле. Так, иранские поставки сократились в декабре на 350 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с, впрочем, в ближайшие месяцы они могут снова вырасти.

Экспорт нефти из Венесуэлы за первые две недели января просел на 880 тыс. б/с, до 300 тыс. б/с. Напомним, что доказанные запасы (резервы) венесуэльской нефти оцениваются в 303,2 млрд баррелей, то есть около 20% мировых, но на фоне политической и экономической нестабильности государство несколько лет снижает добычу — с учетом блокады экспорта нефти Соединенными Штатами этот процесс, по всей видимости, продолжится. «На фоне отсутствия возможности экспорта запасы в стране продолжают расти, что приводит к необходимости частично останавливать добычу»,— отмечается в докладе.

Одним из ключевых направлений экспорта венесуэльской нефти до сих пор оставался Китай. В общем объеме китайского импорта на Венесуэлу приходится более 6% — ожидается, что заместить «выпавшие» поставки может заинтересованная в росте отгрузок Россия (см. “Ъ” от 12 и 20 января). Как следует из данных китайской таможни, РФ сохраняет статус ведущего экспортера нефти в КНР, даже при том что в 2025 году поставки теряли как в объеме, так и в цене.

Из данных агентства следует, что в декабре впервые за несколько месяцев российский нефтеэкспорт продемонстрировал рост: за месяц нефти — на 250 тыс. б/с, до 4,91 млн б/с, нефтепродуктов — на 370 тыс. б/с, до 2,63 млн б/с. Совокупные доходы от экспорта увеличились на $0,25 млрд, до $11,35 млрд. Рост доходов остается слабым в том числе из-за расширения дисконтов Urals к Brent: по данным Agrus, в декабре средняя цена Urals снизилась до $35,6 за баррель с $41,1 в ноябре.

Оценивать долгосрочное влияние последних политических событий на нефтяные рынки рано, считают в МЭА. Пока, несмотря на сохраняющиеся риски в части стабильности отгрузок, рост цен на нефть сдерживается избыточным предложением и высоким уровнем мировых запасов — в ноябре они увеличились на 75,3 млн баррелей и составили около 8,1 млрд баррелей. По предварительным данным, в декабре рост запасов продолжился.

Кристина Боровикова