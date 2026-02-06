Праздник к ним приходит

Во многих ресторанах Москвы уже закрывают бронь на День всех влюбленных. Как отмечают участники рынка, из-за совпадения праздника с выходным найти столик на 14 февраля непросто. СМИ сообщают, что некоторые заведения вводят невозвратные депозиты до 45 тыс. руб.

Один из сервисов даже открыл места для свиданий на открытом воздухе: на расчищенных от снега площадках установили столик и два стула. Объекты появились у «Москва-Сити», Речного вокзала и в Лужниках. Каждую зону сопровождает табличка с ироничной надписью: «Место для свидания 14 февраля, если не забронировать стол». Возможность провести свидание не на улице пока еще есть, рассказал основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов:

«Если сравнивать с предыдущим годом, то сейчас бронирование чуть слабее. При этом по субботам оно традиционно в ресторанах достаточно плотное. И на 14 февраля многие заведения уже закрыли бронирование, все заполнилось. Кто-то берет депозиты в этот день, кто-то нет. Ведь бывает так, что гости заказывают столик в двух-трех ресторанах и выбирают, в какой из них пойдут, в последний момент. К сожалению, сейчас это очень распространено.

Мы ожидаем, что 14 февраля в результате все заведения будут заполнены. В моей франшизе "Мясо&Рыба" в Москве сегодня 11 ресторанов, из них полная бронь пока только у двух. В остальных еще можно заказать столик, они просто большие.

В это время почти все заведения продумывают специальное оформление, пытаются сделать красивую обстановку. Что касается какого-то особого меню, то его очень мало кто делает, потому что в этот день и так повышенная нагрузка на ресторан. Как только появляется новое меню, на кухне у поваров все усложняется. А при сегодняшней нехватке кадров это может где-то вызвать коллапс. Так что специальное меню предлагают, как правило, очень маленькие ресторанчики, которым не грозит большое количество гостей».

С бронью ресторана сейчас может быть большая проблема, поэтому стоит рассмотреть другие варианты досуга на День влюбленных, говорит Люба, автор Telegram-канала «ЛюбаЕСТ»:

«Честно говоря, забронировать что-либо на 14-е уже практически нереально. У нас сейчас ситуация, как была с новогодними праздниками.

Тогда уже с середины декабря, например, ресторан "Пушкин" с утра до вечера был забронирован аж до 10 января. И так было практически со всеми заведениями. Сейчас у нас то же самое, несмотря на все новости о кризисе. Как только речь заходит о празднике, нужно бронировать за месяц.

Так что я бы сейчас посмотрела в сторону 8 марта, если вам так важно в праздник сходить в приличный ресторан. Заведения уже выкатывают свои предложения на эту дату. Я, например, на выходных пыталась забронировать столик в кабаре на Никитской, не было места, все забронировано.

Что касается Дня всех влюбленных, то я вижу, что появилось очень много разных предложений, специальных сетов. И цены выросли. В среднем сет, то есть подача из 8-10 блюд на человека, обойдется в 10-15 тыс. руб. Из того, что предлагают рестораны, все довольно небюджетно. Также многие выкатили десерты в честь Дня святого Валентина, в виде различных сердечек.

В качестве альтернативы ресторанам, мне кажется, можно посмотреть в сторону активного отдыха и, например, сходить на каток. Сейчас открылось очень много таких площадок. Вот ГУМ-каток, кстати, на Красной площади еще не открыл продажи на 14 февраля. В музеях сейчас много замечательных проектов. В Пушкинском еще до сих пор идет выставка Шагала, можно посмотреть. Кроме того, сейчас очень популярно среди москвичей ходить в баню. Тоже, мне кажется, можно очень приятно отдохнуть».

По данным сервиса Flowwow, цены на популярные в День влюбленных подарки в среднем выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Средний чек составит около 6 тыс. руб. Самые популярный набор — цветы и сладости. Его выбирают 42% пользователей маркетплейса.

Среди необычных и высокобюджетных подарков наблюдается тренд на свидания, связанные с кинематографом, поделился генеральный директор ивент-агентства BigJack Николай Андреев:

«Есть у нас прямо рыцари современности, которые делают очень яркие интересные подарки, сюрпризы. Так, мужчина решил подарить своей супруге опыт жизни киноактрисы. Мы заказали сценарий, Анна Цуканова-Котт стала режиссером-постановщиком, Сережа Бурунов сыграл роль. И мы сняли короткий метр, который попал в шорт-лист премии Action! Светланы Бондарчук.

Кроме того, на благотворительном фестивале несколько участников купили права на фильм, и деньги пошли на благие дела. Так что такой формат киноивентов востребован. В таком случае можно и сняться в клипе музыкальной группы.

Например, у нас был опыт взаимодействия с Uma2rman. И потом сделали так, чтобы в день праздника возлюбленная нашего клиента предстала на премьере этого видео в главной роли, а потом любимая группа еще живьем исполнила композицию.

Также мы не так давно организовали мероприятие в Дубае. Мужчина хотел подарить своей любимой украшение, и у нас родилась идея сделать из этого иммерсивное путешествие по сьюту в гостинице, который специально для этого арендовали. Девушка перемещалась из комнаты в комнату: где-то там русалка всплывала из ванны и начинала с ней песни петь, где-то появлялся иллюзионист, а где-то — еще какие-то волшебные персонажи.

Сейчас мы организуем поездку в Суздаль, где можно оказаться в главной роли, как в фильме "Холоп". В общем, это будет один день из жизни знати. Потому что в этом городе много чего снималось: "Андрей Рублев", фильм "Царь", "Свадьба Бальзаминова".То есть тоже можно сделать памятные ремейки».

Ажиотаж вокруг праздника отмечают и в туротрасли. По данным Ассоциации туроператоров России, тарифы в гостиницах выросли от 10 до 15% год к году. Такую динамику также связывают с совпадением праздника с выходным днем.

При этом почти в полтора раза вырос интерес к пятизвездным отелям. Как сообщает сервис OneTwoTrip, этот сегмент показывает самый большой рост спроса. Но чаще россияне выбирают отель четыре «звезды»: на них приходится треть бронирований.

Астон О`Cалливан