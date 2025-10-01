Россияне больше парятся

Выездной мастер пара может зарабатывать до 500 тыс. руб. за одно банное мероприятие. Впрочем, речь идет о лишь о топовых специалистах. Основной предпосылкой в отрасли называют развитие так называемого банного туризма и большое число новых спа-центров и частных саун в крупных городах. Почему россияне стали париться больше? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спрос на банщиков с начала 2025 года вырос почти в полтора раза. Клиенты из столиц активно осваивают сауны Карелии, русские бани в Ленинградской области, хамамы Кубани и чаны Алтая. Пара становится больше, а пармастеры — редкостью. На 130% год к году увеличилось число таких вакансий в Поволжье и Сибири, говорит представитель «Авито Работы» Екатерина Архипова: «Повышенный спрос с точки зрения найма специалистов, прирост на 55% год к году. На сентябрь-ноябрь загородных домов с саунами, хамами, а также с банными чанами забронировали на 25% больше. Самыми популярными направлениями сезона стали Карелия, Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край и Республика Алтай».

Отраслевые эксперты говорят, что требования к квалификации специалистов и среднее зарплатное предложение демонстрируют стремительное движение вверх. Минимальное вознаграждение для банщика без корочки — 70 тыс. руб. Но есть и эксклюзивные варианты, делится своим опытом призер чемпионата мира по спа-бане и судья Национальной банной ассоциации Григорий Дугин: «Банная мекка — это Сочи, Красная Поляна. Там парятся и поп-звезды, и чиновники — работает сарафанное радио. Чек высокий, и люди готовы платить. Но таких клиентов немного, и надо быть специалистом высокого уровня, чтобы, скажем так, иметь доступ к телу. Доходит до того, что парим иногда с охраной в парной. Месяц назад присутствовал на банной процедуре, за которую человек заплатил 500 тыс. руб.».

Оставаться в обойме помогает постоянное повышение квалификации, хотя официального статуса у профессии банщика нет, продолжает Григорий Дугин: «При этом из классификатора профессий банщика исключили. А пармастер вкладывает в свое образование до 1 млн руб. В идеале оно должно быть медицинским, но есть не у всех. Чтобы постоянно узнавать что-то новое, нужно проходить три-четыре обучающих курса, а это уже 90 тыс. руб.».

Все чаще предпочтение отдают комплексам на природе. Есть и центры с альтернативной методикой в сердце мегаполиса. Работают не только с телом, но и с ментальным состоянием заказчика: инструмент — мягкий пар, рассказывает основатель проекта Cave.Moscow Олег Толстой. По его словам, банщики — самые уравновешенные сотрудники: «Мастера у нас зарабатывают от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в месяц. Бани можно делать разные, например чан. У пармастера для чана особая технология, она непростая. Много работали над тем, как обучать именно ей».

Заказать специалиста по пару в загородный дом можно относительно недорого, а стоимость выездной услуги зависит от набора опций. Парить будут до последнего, говорит руководитель обучающего центра AlexPar Андрей Воропаев: «Выпить чай, получить услуги парения после спортивных мероприятий, перед массажем, может быть, и пилинг какой-то или растирания. Все-таки в баню ходят без телефона, хотя бы несколько часов человек отдыхает вне информационного потока. Банщик выезжает и в район Новой Риги, и в Барвиху без ограничения времени, он отработает столько часов, сколько нужно. Премиальный сегмент — 25 тыс. руб.».

По данным «Авито», только в первом квартале 2025 года россияне потратили на бани почти 14 млрд руб. Статистика сервиса говорит, что самая дорогая аренда загородного коттеджа с баней, сауной, хамамом или чаном в Подмосковье — 15 тыс. руб. На Алтае и в Карелии вдвое дешевле. Но туда еще нужно добраться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков