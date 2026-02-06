Дело экс-губернатора Курской области Смирнова рассмотрят в особом порядке

Уголовные дела в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего заместителя губернатора Алексея Дедова поступили на рассмотрение в Ленинский районный суд Курска. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Дело в отношении бывшего губернатора будет рассмотрено в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд установил, что Алексей Смирнов и Алексей Дедов получили взятку в размере около 12,9 млн руб. в обмен на покровительство ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Еще 8 млн руб. бывшие чиновники получили от бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. Стороны договорились, что его компания «КТК сервис» станет подрядчиком АО «Корпорация развития Курской области» при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн руб.

Посредником стал местный житель Дмитрий Шубин. Он обвиняется по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. Его заключили под домашний арест. Алексей Смирнов с 2021 года был первым заместителем губернатора Курской области, затем совмещал пост с должностью председателя правительства региона. С сентября по декабрь 2024 года возглавлял область.

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали в середине апреля 2025 года по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

