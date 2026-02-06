Фигуристка Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров

Фигуристка Елена Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.

Фигуристка Елена Костылева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фигуристка Елена Костылева

По сумме двух прокатов Елена Костылева набрала 228,53 балла. В произвольной программе она исполнила пять элементов ультра-си: каскад тройной аксель—двойной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп, секвенцию четверной сальхов—двойной аксель—двойной аксель и сольный четверной сальхов. Также фигуристка приземлила тройной риттбергер и каскад тройной сальхов—тройной тулуп.

Второе место заняла Лидия Плескачева, получившая 218,03 балла. Бронзу взяла Виктория Стрельцова (217,84).

Елене Костылевой 14 лет. Она является двукратной победительницей первенства России среди юниоров, также выигрывала финал Гран-при страны. Фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В декабре 2025 года спортсменка покинула его академию из-за конфликта тренера с ее матерью. Костылева перешла в группу Софьи Федченко, однако через несколько недель вернулась к Плющенко.

