«Рёнхап» узнал об улучшении в отношениях Южной Кореи и США с КНДР

Южная Корея или США в ближайшие дни могут предпринять «жест доброй воли» в отношениях с КНДР. Об этом сообщил агентству «Ренхап» высокопоставленный южнокорейский чиновник.

«В ближайшие дни может появиться некоторый новый прогресс. Это не что-то значительное, но такой шаг задуман как жест доброй воли, который может стать отправной точкой для продвижения дипломатии с Северной Кореей», — сказал представитель Сеула.

Он добавил, что «до полноценного диалога между США и Северной Кореей дело не дойдет», а Пхеньян не демонстрирует интереса к взаимодействию ни с Сеулом, ни с Вашингтоном.

Администрация президента США Дональда Трампа впервые согласилась на предоставление санкционных исключений гуманитарным проектам для КНДР в Совете Безопасности ООН. 5 февраля профильный комитет СБ ООН единогласно вывел из-под санкций 17 инициатив, направленных прежде всего на здравоохранение, доступ к воде и продовольствию. По оценке южнокорейских экспертов и СМИ, этот шаг может рассматриваться как сигнал Пхеньяну об отсутствии враждебных намерений при сохранении санкционного режима. Также его считают элементом смягчения позиции США накануне визита Дональда Трампа в Китай.