США в ООН согласовали гуманитарные исключения для КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа впервые одобрила предоставление санкционных исключений проектам гуманитарной помощи КНДР в Совете Безопасности ООН.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

5 февраля Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией 1718 в 2006 году для осуществления контроля за санкциями против КНДР, консенсусом принял решение исключить 17 гуманитарных проектов для Северной Кореи из-под общего санкционного режима. США, с прошлого года блокировали подобные инициативы в пользу КНДР, однако впервые ответили согласием.

Пять из семнадцати одобренных проектов осуществляются южнокорейскими органами власти и общественными группами; восемь - международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация защиты детей (ЮНИСЕФ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО); и четыре - неправительственными организациями США и других стран. Инициативы в основном направлены на улучшение здравоохранения, обеспечение населения чистой водой и питанием.

«Тот факт, что США, хотя и в основном на уровне гражданского общества, открыли канал для гуманитарной помощи, может быть расчетом на донесение до Пхеньяна сигнала об отсутствии враждебных намерений с американской стороны, при этом сохраняя санкционные рамки», — сообщает издание южнокорейской газеты “Тона Ильбо”, отмечая посредническую роль Сеула в произошедшем. Эксперты в Южной Корее предполагают, что в преддверии запланированного на апрель этого года визита Дональда Трампа в Китай, Вашингтон смягчает свои позиции в отношении взаимодействия с КНДР.

Анна Пестерева