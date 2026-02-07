8 февраля исполняется 67 лет ректору СПбГУ Николаю Кропачеву

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Николай Кропачев

Его поздравляет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин:

— Профессиональная и научная деятельность Николая Михайловича представляет собой пример самоотверженного служения российскому образованию, юриспруденции и государству. Под его руководством СПбГУ сохраняет статус одного из флагманов отечественной науки. Значителен вклад Николая Михайловича в поддержку научных исследований, формирование и создание условий для развития способностей студенческой молодежи. Благодаря его работе университет укрепляет свои позиции как ведущий центр притяжения для талантливых ученых, педагогов и учащихся. Специалисты, получающие образование в стенах университета, успешно трудятся в различных отраслях экономики, государственного управления, науки и права. Реализуемые в университете образовательные программы, научные проекты и международные инициативы вносят существенный вклад в развитие интеллектуального потенциала нации. Особенно хотелось бы отметить сотрудничество СПбГУ со Следственным комитетом. На базе университета регулярно проходят научно-практические конференции и круглые столы, посвященные актуальным вопросам следственной деятельности и правоприменения. Такое взаимодействие академической науки и практики правоохранительных органов является важным фактором повышения эффективности работы всей системы следствия. Уважаемый Николай Михайлович, поздравляю Вас с днем рождения! От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа и дальнейших достижений на благо Отечества.

8 февраля исполняется 62 года президенту, председателю правления ПАО «Сбербанк России» Герману Грефу

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Герман Греф

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Уважаемый Герман Оскарович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Под Вашим руководством Сбербанк уверенно укрепляет статус одного из ключевых институтов на финансовом рынке страны и мира, внедряя передовые технологии и становясь опорой для миллионов граждан и бизнеса. Уверен, Ваши деловые качества, стратегическое мышление, компетентность и дальше будут содействовать успешному решению актуальных задач, стоящих перед банком, на благо российской экономики. Желаю Вам огромной энергии, сил и безграничного терпения! Пусть в Вашей жизни будет много приятных событий, интересных встреч, верных решений!

8 февраля исполняется 54 года председателю правления Московской биржи Виктору Жидкову

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Виктор Жидков

Его поздравляет президент НАУФОР Алексей Тимофеев:

— От имени НАУФОР и от себя лично поздравляю с днем рождения Виктора Жидкова! Российская индустрия и инфраструктура — это личности, и Виктор — один из тех, кто делает честь российскому рынку ценных бумаг! Делая и без того трудное дело управления сначала Центральным депозитарием, а затем крупнейшей биржей страны, Виктор оказался на своем месте в очень трудный период, и российский финансовый рынок может быть признателен ему не только за свою устойчивость, но и за развитие!

