Сборы кинотеатров «Москино» выросли в полтора раза в 2025 году

Посещаемость московской сети кинотеатров «Москино» выросла почти на треть в 2025 году, до 700 тыс. человек. Сборы от продажи билетов увеличились на 48%. За новогодние праздники выручка сети выросла втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Фото: «Централ Партнершип»

«Особо успешными оказались новогодние праздники: в этот период фильмы в сети "Москино" смотрел каждый десятый зритель Москвы — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году»,— сказал «Интерфаксу» руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. По его словам, самыми популярными во время новогодних праздников стали фильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино».

В сеть «Москино» входят 19 кинотеатров в 15 районах Москвы. Организация входит в структуру департамента культуры столицы. «Москино» специализируется не только на новинках мирового и отечественного кинопроката, но и на ретроспективах. Фильмы показывают в том числе на языке оригинала с субтитрами.

О итогах сбора в кинотеатрах в 2025 году — в материале «Ъ» «Премьеры с треском прокатили».