Премьеры с треском прокатили

По итогам 2025 года «Централ Партнершип» (ЦПШ) остался лидером по сборам дистрибутируемого контента, хотя его доля рынка и сократилась за год. Второе место сохранила «Атмосфера кино», на третье вернулся «НМГ Кинопрокат». Независимый прокатчик «Вольга» в результате был смещен на четвертую строчку. Участники рынка отмечают, что при этом число «знаковых» релизов у всех компаний сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин (слева) и продюсер, режиссер Федор Бондарчук

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин (слева) и продюсер, режиссер Федор Бондарчук

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Бюллетень кинопрокатчика» (БК) по просьбе “Ъ” подготовил рейтинг дистрибуторов по итогам 2025 года. Фактически позиции топ-5 игроков из 25 представленных на рынке не изменились: лидером по прокатной выручке проектов остается ЦПШ (входит в «Газпром-медиа холдинг»). Впрочем, доля компании и число проданных ею билетов сократились: с 36,2% в 2024 году до 33,1% и с 37,4 млн билетов до 34,4 млн соответственно. Сборы дистрибутора за период выросли всего на 1% и составили 14,9 млрд руб. Компания выпустила шесть из девяти «миллиардеров» года, отмечают в БК. Речь идет о проектах «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Август», «Алиса в стране чудес» и «Кракен».

Следующую позицию в рейтинге второй год подряд занимает «Атмосфера кино» с долей рынка 17,6% (основатели — экс-директор Universal Pictures International в России Николай Бурунков и бывший гендиректор российского офиса Universal Вадим Иванов; с 2024 года 50% дистрибутора у Yellow, Black and White). Годом ранее этот показатель был на уровне 18%. При этом число проданных билетов, в отличие от ЦПШ, у компании незначительно, но выросло — на 2%, до 17,9 млн. Среди самых кассовых релизов — «Иллюзия обмана 3», «Дракула» и «Папины дочки. Мама вернулась».

При этом в тройку лидеров рынка вернулся «НМГ Кинопрокат» (структура «Национальной Медиа Группы»): дистрибутор нарастил долю с 11% в 2024 году до 13,3%. Выросло и число зрителей за период — на 16,3%, до 13,9 млн. Независимый дистрибутор «Вольга» опустился на четвертую строчку рейтинга.

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 50,7 млрд руб., это на 9,3% выше показателей 2024 года, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино. Число проданных билетов, наоборот, сократилось почти на 7%, до 118,6 млн. В результате, как и годом ранее, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. В 2024 году кассовые сборы кинотеатров составили 46,4 млрд руб., а количество проданных билетов — 127,3 млн.

В ЦПШ и «Атмосфере кино» не ответили на запрос “Ъ”, в «Вольге» и «НМГ Кинопрокате» отказались от комментариев.

В 2024 году у ЦПШ сразу два релиза оказались на верхних строчках рейтинга по кассовым сборам, напоминает главный редактор отраслевого издания Cinemapleх Рифат Фазлыев. Это «Холоп», заработавший в прокате 3,8 млрд руб., и «Бременские музыканты» (3 млрд руб.). В 2025 году похвастаться такими результатами компания не может, ведь основным релизом стал только «Волшебник Изумрудного города». Если смотреть на показатели, то работоспособность релизов, производимых и выпускаемых ЦПШ, не снизилась, не соглашается главный редактор БК Вероника Скурихина: компания по-прежнему представляет наиболее запоминающиеся и яркие промокампании для своих флагманских релизов.

«Вольга» же наиболее успешно работала на рынке с зарубежными проектами, на которые сейчас значительно выросла цена, а покупательная способность компании в нужном соотношении не выросла, считает госпожа Скурихина. Например, была проиграна «битва» за новую часть «Голодных игр», которую в 2026 году выпустит в прокате «Атмосфера кино», отмечает она. В результате больших голливудских релизов компания не представила, отлично, впрочем, работая в среднем сегменте. «Поэтому доля "Вольги" немного снизилась именно в 2025 году, при этом в целом оставаясь высокой на фоне остальных дистрибуторов, делающих ставку на зарубежный контент»,— заверяет Вероника Скурихина.

Юлия Юрасова