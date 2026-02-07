Ярославские власти обяжут перевозчиков передавать данные о водителях такси

В Ярославской области перевозчик должен будет передавать областному министерству дорожного хозяйства и транспорта информацию о водителях такси. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Согласно документу, передавать нужно ФИО водителя, информацию о его водительском удостоверении, контактный телефон, адрес регистрации и адрес фактического проживания, а также информацию о транспортном средстве. Сведения нужно будет отправлять в течение одного рабочего дня с даты заключения трудового договора с водителем. В такой же период нужно сообщать об изменениях.

Этим же постановлением утвержден порядок предоставления информации о прохождении или непрохождении предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей такси, а также осмотре состояния автомобиля. Эту информацию ежемесячно должно передавать юридическое лицо, которое сдает автомобиль перевозчику, являющемуся физическим лицом.

Постановление правительства региона разработано в соответствии с федеральным законом о перевозках легковым такси.

Алла Чижова