Телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве

Заслуженную артистку РСФСР, диктора Центрального телевидения Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Отпевание прошло в храме святителя Николая на Рогожском кладбище. На церемонию прощания пришли родные, близкие, друзья и коллеги госпожи Жильцовой.

Светлана Жильцова умерла 3 февраля в возрасте 89 лет. В 1960-е годы она была соведущей программы КВН, в 1970-е — «Песня года». Она участвовала в эфирах «Будильника», «Спокойной ночи, малыши», «Утренней почты», «Огонька» и других телепередач. Карьеру телеведущей завершила в 1993 году. Затем несколько лет работала в Высшей национальной школе телевидения, после чего вышла на пенсию.