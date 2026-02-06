Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве

Заслуженную артистку РСФСР, диктора Центрального телевидения Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Церемония прощания со Светланой Жильцовой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Отпевание прошло в храме святителя Николая на Рогожском кладбище. На церемонию прощания пришли родные, близкие, друзья и коллеги госпожи Жильцовой.

Светлана Жильцова умерла 3 февраля в возрасте 89 лет. В 1960-е годы она была соведущей программы КВН, в 1970-е — «Песня года». Она участвовала в эфирах «Будильника», «Спокойной ночи, малыши», «Утренней почты», «Огонька» и других телепередач. Карьеру телеведущей завершила в 1993 году. Затем несколько лет работала в Высшей национальной школе телевидения, после чего вышла на пенсию.

