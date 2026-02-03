Умерла первая соведущая КВН Светлана Жильцова

Скончалась заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова. Ей было 89 лет. О ее смерти сообщил радиоведущий Михаил Куницын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ушла из жизни Светлана Жильцова. Любимый диктор нескольких поколений. Вечная память замечательному человеку, профессионалу и дорогой коллеге»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Светлана Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. В школе начала заниматься в студии художественного слова при столичном дворце пионеров. Окончила Институт иностранных языков. Еще во время учебы выступила диктором-переводчиком в фильме СССР и Канады о звездах советской эстрады. Окончив институт, продолжила работу на телевидении.

В 1960-е годы Светлана Жильцова вела программу КВН, в 1970-е — «Песня года». Ее также можно было видеть в эфирах «Будильника», «Спокойной ночи, малыши», «Утренней почты», «Огонька» и других телепередач.

Когда в 1986 году съемки КВН возобновили, госпожу Жильцову пригласили вести возрожденную передачу. Она отказалась, тогда Александр Масляков стал вести передачу без соведущей. В 1993 году она покинула эфир. Несколько лет работала в Высшей национальной школе телевидения, после чего вышла на пенсию.