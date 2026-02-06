И более, и менее

Международная федерация футбола (FIFA) подвела итоги зимнего трансферного окна, закрывшегося в большинстве чемпионатов в начале недели. В отчете FIFA отмечается, что, с одной стороны, был установлен рекорд по количеству международных трансферов — их зафиксировано более 5,9 тыс., с другой — суммарные расходы клубов на покупки уменьшились до $1,95 млрд, что на 18% меньше рекордного показателя, установленного зимой 2025 года. Лидерами по тратам снова стали английские клубы. Правда, израсходовали они только $363 млн, что на $260 млн меньше, чем годом ранее.

Международная федерация футбола опубликовала 5 февраля сводные данные по международным трансферам, совершенным клубами в зимнее трансферное окно. В ведущих лигах оно закрылось еще в начале недели. Но многие чемпионаты, включая российский (период дозаявок в Российской премьер-лиге открылся только 23 января и продлится до 19 февраля), живут по графикам, отличным от принятых в первенствах «большой пятерки» — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Так что показатели еще будут корректироваться. Но общей картины они уже не изменят. А главное в ней то, что зимнее трансферное окно в этот раз получилось более спокойным, чем в 2025 году. Тогда был установлен рекорд расходов, понесенных командами.

Из данных FIFA следует, что на международные трансферы клубы потратили почти $2,4 млрд, перекрыв с огромным запасом достижение 2023 года ($1,6 млрд). Но за январь и первые числа февраля 2026 года клубы пустили на усиление только $1,95 млрд.

Объяснений такому снижению активности два. Во-первых, команды очень мощно закупились в 2025 году. В нем рекордным было не только зимнее, но и летнее трансферное окно. Расходы за последнее составили $9,8 млрд. Во-вторых, летом в США, Мексике и Канаде пройдет чемпионат мира, удачное выступление на котором может значительно увеличить спрос и цены на тех или иных футболистов. Как следствие, клубы придерживают игроков, рассчитывая выручить за них больше.

Лидерами по расходам традиционно стали английские клубы. Впрочем, потратили они только $363 млн против $623 млн зимой 2025 года. Как видно, именно снижение активности на богатейшем футбольном рынке планеты в основном и обусловило общее уменьшение расходов. Тем не менее в списке наиболее щедрых клубов английские лидируют с заметным отрывом. У клубов занявшей второе место Италии расходы на трансферы составили $283 млн. На третьем месте Бразилия — $180 млн, на четвертом Германия — $126 млн, на пятом Франция — $120 млн. Как видно, в топ-5 нет Испании. Испанские команды оказались только на восьмом месте ($99,1 млн), пропустив вперед не только Саудовскую Аравию ($101 млн), которая в последние годы стабильно составляет конкуренцию на трансферном рынке клубам из стран «большой пятерки», но и США. Правда, отрыв американцев от испанцев получился мизерным — всего $200 тыс.

Что касается российского футбола, то он пока на 22-м месте со скромными $10,3 млн.

Но, как уже было сказано, в РПЛ трансферное окно в самом разгаре. Интересно и другое. Если ранжировать страны не по расходам на покупку игроков, а по доходам, полученным от их продажи, то Россия окажется уже 12-й с показателем в $52,8 млн (лидирует по этому показателю Франция — $218 млн).

Но без рекордов зимнее трансферное окно все же не обошлось. В FIFA зафиксировали 5973 международных трансфера. Прежний рекорд был установлен год назад и составлял 5799 переходов. Но только 17% из них предусматривали выплату компенсации прежнему клубу футболиста (в Европе этот показатель самый высокий и составляет 25%). Количество возмездных трансферов мало изменилось по сравнению с зимой 2025 года (тогда таковыми были 17,7% сделок). Средняя стоимость покупки составила $1,9 млн. В целом показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом (рекорд — $2,42 млн был установлен зимой 2023-го). Не изменился и средний возраст футболистов, менявших команды. Зимой 2026-го он составил 24,9 года. У этой отметки он держится уже пятый год подряд.

Александр Петров