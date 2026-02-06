В Минпросвещения поддержали включение слова «коуч» в официальные словари

Слово «коуч» может быть включено в словари русского языка как государственного, заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская. Ее экспертный комментарий Минпросвещения представило в ответ на запрос «Ъ», касающийся обращения российских коучей к властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наталия Козловская заявила «Ъ», что слово «коуч» заимствовано из английского сравнительно недавно. Однако, по ее словам, слово уже прошло «основные этапы ассимиляции». Оно обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, популярно и имеет множество производных, которые зафиксированы в орфографическом академическом ресурсе «Академос» (электронный вариант орфографического словаря).

«На мой взгляд, слово "коуч" обладает всеми свойствами, которые необходимы для включения его в словари»,— утверждает госпожа Козловская.

Более того, в газетном подкорпусе Национального корпуса русского языка существует около 500 примеров со словом (или частью) «коуч», а в медиабанке «Интегрум» можно найти 622 181 его употребление по 102 951 источнику. При этом, чтобы слово включили в новый тип словарей русского языка как государственного, оно должно быть устоявшимся, не иметь аналогов, а если это заимствованное слово — должно обозначать важное общественное явление.

Союз профессионалов в сфере развития потенциала человека ранее обратился в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой включить слова «коучинг» и «коуч» в официальные словари русского языка. Аналогичные письма коучи направили в Минпросвещения, Росстандарт и Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Сообщество опасается, что название их профессии будет невозможно использовать из-за нового закона о «русификации» публичной коммуникации, который вступает в силу с 1 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коуч есть, а слова нет».

Наталья Костарнова