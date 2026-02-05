Коуч есть, а слова нет

Российские коучи обратились в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой добавить термины «коуч» и «коучинг» в официальные словари русского языка. Они опасаются, что название их профессии будет невозможно использовать из-за нового закона о «русификации» публичной коммуникации. Коучи утверждают, что так и не смогли подобрать своему названию адекватный аналог в русском языке. Часть юристов считают, что от коучей действительно могут потребовать переименоваться — например, в наставников. Другие надеются, что госорганы не будут доводить ситуацию до абсурда. Филолог обращает внимание на отсутствие механизма оперативного обновления четырех словарей, на которые опирается новый закон.

Союз профессионалов в сфере развития потенциала человека (объединяет более 80 юридических лиц) обратился в правительственную комиссию по русскому языку с просьбой включить слова «коучинг» и «коуч» в официальные словари русского языка. Такие же письма (есть в распоряжении «Ъ») коучи направили в Минпросвещения, Росстандарт и Институт русского языка им. В. В. Виноградова.

Обращение вызвано скорым вступлением в силу ФЗ №168, который регулирует использование русского языка в определенных сферах, в том числе в коммуникации с потребителями и рекламе.

С 1 марта бизнес обязан использовать русский язык в «коммерческом обозначении», при этом в «информации для публичного ознакомления потребителей» следует ограничить использование иностранных слов (если речь не идет о товарных знаках).

Согласно закону, при выборе заимствованных слов необходимо ориентироваться на нормативные словари. Их список в 2025 году утвердило правительство: это «Орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ», «Орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ», «Словарь иностранных слов» (подготовлен Институтом лингвистических исследований РАН) и «Толковый словарь государственного языка РФ» (подготовлен СПбГУ). Ни в одном из них нет терминов «коуч» и «коучинг», пишут авторы письма. Таким образом, с 1 марта возникают «риски применения административных мер, вынужденного ограничения либо прекращения деятельности в сфере коучинга и смежных направлений».

«В русском языке не существует альтернативного термина, «максимально передающего суть этого вида деятельности»,— утверждают авторы обращения.

«Мы перебирали варианты, но за несколько десятилетий точного эквивалента так и не нашли,— говорит представитель онлайн-института психологических профессий и коучинга "Психодемия" Ольга Сахарова.— Коуча некорректно приравнивать к психологу — он не работает с травмами или депрессией. Это не консультант и не наставник, потому что коучинг — недирективный метод: специалист не дает советов, а через вопросы помогает клиенту самому найти решение. Слово "тренер" также не подходит, так как коуч не составляет программу тренировок и не гарантирует результат», — заявили в объединении.

Отсутствие слова «коуч» в официальных словарях действительно может привести к тому, что органы госвласти будут требовать перевода или замены этого термина на русский эквивалент, а это создаст «операционную неопределенность для рынка», говорит юрист образовательного холдинга Ultimate Education Маргарита Федоровых. «Контролирующие органы теоретически могут считать нарушением приоритета русского языка использование слов "коуч" и "коучинг" в наружной рекламе и в описании услуг для потребителей,— согласна старший юрист юридической компании "Центральный округ" Юлия Коноплина.— Они могут потребовать русификации формата: наставник по развитию личной эффективности, программа наставничества и так далее».

Повода для беспокойства нет, уверена адвокат и коуч Наталья Никольская. Она указывает, что речь идет об официально признанной профессии, закрепленной в классификаторе Минтруда, а значит, «коуч» — это легитимный термин кадровой сферы.

«Конечно, любой закон при желании можно трактовать превратно. Если поддаться этой панике, то в очередь на переименование должны встать адвокаты, мэры, полицейские и даже президенты. Закон защищает чистоту государственного языка, а не разрушает сложившуюся терминологию деловой сферы»,— уверена госпожа Никольская.

Впрочем, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов подтверждает наличие проблемы. С одной стороны, говорит он, слово «коуч» уже зафиксировано в авторитетных академических орфографических словарях, например на ресурсе «Академос». С другой стороны, его все-таки нет в четырех словарях, утвержденных как нормативные для русского языка как государственного. Эксперт обращает внимание, что в законодательстве не прописан механизм обновления словарей из списка: «Должен ли это быть какой-то специальный указ, распоряжение? Никто не знает».

В отсутствие возможности оперативно добавить слово «коуч» в словари господин Пахомов видит для коучей только один выход. Закон не запрещает использовать иностранные слова, если у них нет «общеупотребительных аналогов» в русском языке. Поэтому необходимо доказать, что «коуч» и «коучинг» — термины с уникальным смыслом, не тождественные словам «тренер» или «консультант». Если это удастся, их использование будет допустимым, заключает господин Пахомов.

Наталья Костарнова, Полина Мотызлевская