У запрещенной группировки «Махонинские» изъяли активы на 2,4 млрд рублей
Как стало известно «Ъ», Советский районный суд Челябинска по второму иску Генпрокуратуры признал еще 11 человек членами группировки «Махонинские» (организация признана экстремистской в России и запрещена). Инстанция также обратила в доход государства активы группировки. Стоимость изъятого имущества достигла 2,4 млрд руб.
В декабре «Ъ» сообщал о планах Генпрокуратуры изъять имущество «Махонинских» (признана экстремистской и запрещена) стоимостью более 1,3 млрд руб. Среди заявленного имущества были 17 единиц оружия, 76 объектов недвижимости, семь автомобилей, деньги и акции в ряде предприятий. Одна из компаний, по данным надзорного ведомства, владеет теплотрассой длиной свыше 3,5 км в Челябинске.
«Махонинских» признали экстремистским сообществом 14 ноября 2025 года, тогда членами группировки признали 16 человек. По первому иску Генпрокуратуры у них отобрали имущество общей стоимостью 5,2 млрд руб. Против предполагаемого организатора сообщества Александра Махонина возбудили уголовное дело, в розыск объявили его брата Андрея.
