Экстремистов отключают от теплотрассы

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратурой подан новый иск к участникам челябинской группировки «Махонинские», уже признанной судом экстремистcкой. Теперь надзор добивается расширения списка ее участников и имущества, подлежащего обращению в доход государства. Среди активов, стоимость которых превысила 1,3 млрд руб., оказались предприятия, недвижимость, включая теплотрассу длиной более 3,5 км, деньги и 17 стволов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Махонин

Фото: оперативная съемка Александр Махонин

Фото: оперативная съемка

Новый иск к «Махонинским» Генпрокуратурой заявлен в Советский райсуд Челябинска. Решением этой же судебной инстанции 14 ноября 2025 года объединение, состоящее из 16 членов, было запрещено на территории Российской Федерации, а активы, признанные его материальной базой, обращены в доход государства.

Рассматривая первый иск надзора, суд установил, что в 90-е годы прошлого века братья Александр, Андрей и Юрий Махонины объединились «для осуществления противоправной и антисоциальной деятельности». Они же возглавили данное объединение и осуществляли руководство и координацию действий его участников.

Все вместе они, по данным Генпрокуратуры, разделяли идеи и взгляды запрещенного в России международного общественного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство».

Их действия были связаны с возбуждением социальной розни, пропагандой «неполноценности человека по признаку его социальной принадлежности», нарушением прав, свобод и законных интересов граждан, считают в надзоре.

В этот же период в состав объединения вошли Максим Попов и Александр Гирь, которые выполняли роли организаторов и исполнителей силовых акций. Они же помогали сподвижникам и лидерам избегать проблем с законом. Гирь и Попов, напомним, в свое время были осуждены за резонансное нападение на посетителей фестиваля «Торнадо».

В 2020 году к данному объединению примкнул сын Юрия Махонина Никита Махонин, оказавшийся сейчас среди ответчиков. По версии надзора, он вербовал новых участников и распределял между ними роли. Также в разный период времени в состав группы вошли с десяток родственников и доверенных лиц организаторов группы. Являясь членами объединения, они оказывали содействие его лидерам в том числе «путем конспирации принадлежащих активов и управления ими». Часть имущества они спрятали, оформив его как наследство скончавшихся Юрия Махонина и матери братьев.

Между тем Генпрокуратурой и ФСБ было установлено, что не позднее 2020 года Александр и Андрей Махонины вовлекли в деятельность объединения 11 человек, 7 из которых ранее были судимы в том числе за преступления против жизни и здоровья граждан, а также их собственности.

Также, по версии ГП, участники объединения занимались незаконными финансовыми операциями. Взаимодействие спецслужбы и надзора помогло выявить и имущество, которое не попало под действие первого иска.

По данным “Ъ”, это 76 объектов недвижимости (земельные участки, квартиры, здания и сооружения), 7 автомобилей, в том числе Ferrari F8 Tributo и Mercedes, акции и доли ЗАО «Уральский самоцвет», ЗАО ПКФ «Тракторострой», ЗАО «Смолино», ООО «Реси», ООО «Приз», ООО БИС (владеет более чем 3,5 км теплотрассы в Челябинске), ООО «Премиум», а также предметы роскоши, драгоценности и почти два десятка единиц различного, в основном охотничьего оружия, включая премиальные ружья Mossberg, Blazer, Sako и Raffello, цены на которые доходят до 1,5 млн руб. в зависимости от комплектации.

Общая стоимость активов, которые требует арестовать и обратить в доход государства Генпрокуратура, превышает 1,3 млрд руб. Ранее по иску Генпрокуратуры у «Махонинских» отобрали имущество, оцениваемое в 5,2 млрд руб.

Александр Махонин сейчас находится под следствием за организацию преступного сообщества (ст. 210 УК), а его брат — в розыске.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая