В Ярославле под мостом нашли тело мужчины

В Ярославле следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела на льду под Юбилейным мостом. Об этом сообщили в областном управлении СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Мужчину нашли в 70 метрах от берега. Как пояснили в управлении, ранее в интернете была опубликована информация о розыске пропавшего. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области на своей странице «Вконтакте» сообщал, что мужчина пропал 29 января.

«В настоящее время по факту обнаружения тела следственными органами организована доследственная проверка, по результатам проведения которой будет принято процессуальное решение»,— сообщили в СУ СК.

Алла Чижова