Посол РФ: Россия готова обсуждать участие в «Маршруте Трампа»

Россия внимательно следит за ситуацией вокруг транспортного проекта «Маршрут Трампа», который планируется на Южном Кавказе. Об этом заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.По его словам, российская сторона также открыта к сотрудничеству по инициативе.

«Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании, развитии железнодорожной сферы в Республике Армения»,— сказал высокопоставленный дипломат в эфире «Россия 24». Он подчеркнул, что практические детали проекта только начинают проясняться.

«Маршрут Трампа» должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Изначально разблокировка транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией планировалась в сотрудничестве с Россией. Однако в августе прошлого года стороны договорились об участии в проекте американской стороны.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что в переговорах с США не обсуждался вопрос о присоединении к проекту российских партнеров. «У нас нет намерения каким-то образом оставить в стороне Россию. Очевидно, что у России есть присутствие в инфраструктурах Армении, в тех же железных дорогах. Повторюсь, в TRIPP нет, но в продолжении TRIPP и связанных с ней (проектах.— “Ъ”) могут быть созданы возможности и для Российской Федерации»,— сказал министр.

