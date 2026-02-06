Американцы Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец в командном турнире на Олимпиаде

Американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс лидирует после исполнения ритм-танца в командном турнире на Олимпийских играх. За свое выступление они получили 91,06 балла.

Вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98 балла), третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85). Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, до 2023 года представлявшие Россию, заняли шестое место (78,97). Произвольный танец дуэты представят завтра.

В зависимости от занятого места фигуристы в каждом виде получают баллы (10 — за первое место, 9 — за второе и т.д.). Набранные очки суммируются и учитываются в общем командном зачете.

В командном турнире участвуют сборные США, Японии, Канады, Китая, Италии, Грузии, Франции, Великобритании, Польши и Южной Кореи. По итогам коротких программ и ритм-танца право выступить в произвольной получат пять сильнейших команд.

Таисия Орлова