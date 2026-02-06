Песков: конструктивная работа по урегулированию на Украине будет продолжена

Работа по урегулированию конфликта на Украине, которая велась во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби, будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена»,— сказал господин Песков на брифинге.

4-5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. После встречи стороны договорились об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле «157 на 157». Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по вопросу мирного урегулирования «еще предстоит проделать значительную работу».

