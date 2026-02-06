В Ярославле начали строить вторую опору эстакады нового волжского моста

В Ярославле началось строительство второй опоры эстакадной части нового автомобильного моста через Волгу. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Для второй опоры забьют 20 свай. Как отметили в правительстве области, сваи проходят обязательные испытания в соответствии с нормативно-технической документацией. После устройства свай начнется разработка котлована.

«Строительство моста ведется со строгим контролем качества на каждом этапе. В настоящее время работы идут на первом участке объекта во Фрунзенском районе»,— сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

В рамках первого этапа подрядная организация ООО «Трансстроймеханизация» сделает транспортные развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги.

Строительство моста в Ярославле стартовало в ноябре 2025 года. Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Общая протяженность дороги превысит 3 км. Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города. Федеральный бюджет выделяет на строительство объекта 32 млрд руб. По оценке губернатора Михаила Евраева, мост будет готов в 2029 году.