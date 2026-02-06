В замначальника ГРУ Алексеева могла стрелять женщина

Покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева утром 6 февраля в Москве могла совершить женщина, сообщил «Ъ» осведомленный источник. Ведется розыск преступника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория у жилого дома, где было совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Территория у жилого дома, где было совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Покушение было совершено около 07:00 мск в лифтовом холле дома на Волоколамском шоссе, где проживает господин Алексеев. Другой источник «Ъ» сообщил, что преступник проник в дом, выдав себя за доставщика еды.

Во Владимира Алексеева было совершено три выстрела: в руку, ногу и грудь. Заметив пистолет в руке киллера, генерал-лейтенант попытался его отобрать. Активное сопротивление господина Алексеева не позволило нападавшей «добить его», сообщил источник.

Официально сообщается — в пресс-релизах СКР и прокуратуры, — что выстрелы сделало «неустановленное лицо». Владимир Алексеев был госпитализирован в реанимационное отделение в одну из московских клиник. У него большие потери крови, состояние оценивается как тяжелое.

Подробнее — в материале «Ъ».