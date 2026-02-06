В Ростовской области увеличили выплаты добровольцам на 300 тысяч рублей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об увеличении единовременной выплаты добровольцам на 300 тыс. руб. Теперь размер компенсации составляет 2,3 млн руб. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
Повышенную выплату смогут получить военнослужащие, которые подпишут контракт с Министерством обороны на территории Ростовской области и поступят на службу в части, указанные в постановлении правительства. Для остальных военных размер компенсации сохранится на прежнем уровне.
«В перечне частей есть подразделения Войск беспилотных систем ВС РФ — новейшего направления в нашей армии, которое сейчас активно развивается»,— отметил Слюсарь.
Губернатор сообщил, что в Ростовской области действует свыше 70 мер поддержки участников СВО и их семей. «Помощь мы оказываем в самых разных сферах — от компенсации расходов на оплату коммунальных услуг до содействия в трудоустройстве. И перечень мер постоянно расширяется»,— добавил он.
Все защитники могут получить эти меры поддержки независимо от места заключения контракта и части, в которой они служат.