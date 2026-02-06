На Дону экс-сотрудника наркоконтроля приговорили к девяти годам за взятку

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области бывший старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Целинскому району Артем Чернышев приговорен к девяти годам лишения свободы за крупную взятку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейскому предъявлено обвинение предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Оперативники установили, что Артем Чернышев неоднократно получал взятки от причастного к незаконному обороту наркотиков, за непроведение в отношении него проверок.

Кроме отбывания срока в колонии Чернышев лишен звания «майор полиции» и обязан оплатить штраф в 1,3 млн руб.

Наталья Белоштейн