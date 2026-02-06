Дело водителя расследуют посмертно

Дочь водителя Василия Пытикова, погибшего при взрыве грузовика, начиненного дронами для атаки на военный аэродром Украинка в Амурской области, отказалась подписать заявление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью. Как рассказала “Ъ” Светлана Пытикова, подписав такое заявление, она бы согласилась с тем, что ее отец действительно виновен в теракте, в то время как девушка уверена, что Василий Пытиков не знал, что в перевозимом им грузе спрятаны дроны с взрывчаткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Я приехала к следователю, и он дал мне документ, где написано, что я имею право отказаться от уголовного дела в связи с тем, что у меня папа погиб. Но если я его подпишу, то я, получается, автоматически соглашаюсь со следствием, что мой папа якобы причастен к теракту. Я сказала, что ничего подписывать не буду. Я хочу, чтобы разобрались в этом деле от начала до конца. Поскольку если водителей посчитают виновными, то и моего папу посмертно, я этого не хочу, я буду биться до конца»,— говорит Светлана Пытикова.

По закону заявление родственника о прекращении уголовного дела в связи со смертью по нереабилитирующим основаниям фактически означает, что близкие согласны на завершение расследования без признания умершего невиновным.

Уголовное преследование прекращается, но человек считается совершившим преступление, что исключает реабилитацию (оправдание) и право на компенсацию.

Как сообщал “Ъ”, первыми обвиняемыми по уголовному делу о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России стали четверо водителей, доставивших трейлеры с дронами к местам атак. Они обвиняются ГСУ СКР в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении и перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Целями для атак стали военные аэродромы в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Пятеро водителей выехали из Челябинска на трейлерах в эти регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых и были спрятаны БПЛА.

Когда 1 июня 2025 года большегрузы находились в районе военных аэродромов, сотрудники Службы безопасности Украины дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты.

В Амурской области террористическая атака, целью которой был военный аэродром Украинка в Серышевском районе Приамурья, сорвалась. 1 июня 2025 года грузовик с опасным грузом загорелся на федеральной трассе Чита—Хабаровск в районе поселка Серышево.

62-летний водитель Василий Пытиков, пытаясь потушить пожар, возникший в перевозимом каркасном доме, погиб при взрыве.

О ситуации тогда писал губернатор региона Василий Орлов. Он сообщил, что ударов с использованием БПЛА на авиабазу Украинка и населенные пункты допущено не было.

Дочери погибшего водителя настаивают на его невиновности и утверждают, что на эту работу он устроился по объявлению, не знал о содержимом груза и всегда был патриотом своей страны.

О том, что их «использовали втемную», говорят и остальные водители — фигуранты уголовного дела. По решениям Басманного суда Москвы они будут находиться под стражей как минимум до мая этого года.

Анна Яшина, Благовещенск