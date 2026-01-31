«Он всегда был за Россию»

Дочь одного из водителей, которые, по данным следствия, перевозили замаскированные в трейлерах БПЛА для атаки на военные аэродромы России, обратилась в редакцию “Ъ”, уверяя, что ее отец не знал о содержимом груза. Светлана Пытикова рассказала о своем отце, погибшем в этой командировке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области

Фото: Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области

Фото: Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева

Дальнобойщиком отец (Василий Пытиков.— “Ъ”) работал с 90-х годов, вспоминает Светлана. Он всегда был ответственным, получал премии и грамоты, старался заработать деньги для своей семьи. На эту работу он устроился по объявлению.

«Папе позвонил Михаил Рюмин (один из четырех водителей, которые в настоящий момент обвиняются в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.— “Ъ”), ему это объявление дал общий знакомый, сказал, что есть такая работа. Их устроила зарплата — 150 тыс. руб. плюс командировочные. Папа туда съездил, и первое впечатление у него было, что все ржавое, непонятно, на ходу ли, что нужно ремонтировать»,— рассказывает Светлана.

Однажды она вместе с отцом побывала на месте его новой работы.

«Мы поехали заказывать маме памятник, а потом заехали туда. Большая территория, стоят прицепы на улице ржавые. Папа сказал: “Вот, начальник такие машины купил и сказал: будут деньги — купят новые, получше”. Первый-второй месяц они были на ремонте, но тот, как обещал, оплачивал им простой. Командировки все откладывались. Папа задавался вопросом: что такое — то едем, то не едем? У меня самой сомнения тоже были по поводу этой работы, мне не нравилось, что день командировки то намечался, то откладывался. Слышала голос Тимофеева (гражданин Украины Артем Тимофеев — наниматель водителей, которого следствие считает организатором теракта и разыскивает.— “Ъ”) по телефону, он мне не понравился, какой-то пафосный, наглый… Папе как раз позвонили из его предыдущей организации, где он работал, предложили обратно вернуться, и он сказал: “Я сейчас съезжу в рейс — и посмотрим”. У него были сомнения по поводу этой работы, и он о маме сильно тосковал, плакал… Потом ему позвонил его начальник, Тимофеев, и сказал, что они поедут на следующей неделе, то ли 26, то ли 28 мая»,— рассказывает Светлана.

Отец уехал, а 31 мая Светлана начала звонить ему, чтобы поздравить с днем рождения: в этот день Пытикову исполнялось 62 года.

«31 мая я ему звоню поздравить, он трубку не берет. Звоню еще раз — говорит впопыхах: “Света, мне некогда, я сломался”. И больше мне так и не перезвонил. 1 июня мне отвечал автоответчик. В седьмом часу вечера мне стало очень плохо. Потом уже я увидела экспертизу, что в это время он погиб. Наверное, такая связь между нами была»,— рассказывает Светлана.

По словам девушки, 3 июня в Следственном комитете России ей сообщили о смерти отца и спросили, слышала ли она об атаке на военные аэродромы (с помощью дронов, запущенных из трейлеров).

«Я говорю: “А при чем тут мой папа?” И мне сказали, что он перевозил каркасные дома с таким содержимым. Но он никогда бы такого не сделал. Он за Россию, а не против нее»,— говорит девушка.

Светлана добавляет: ее отец, как водитель, не имел права вскрывать груз, если там, например, есть пломба. У перевозимого дома были не закрыты окна, и никто не мог подумать, что он таит в себе такую начинку.

«Я знаю, что он сел в “КамАЗ” и поехал, потом я узнала, что у него сломался компрессор и ему начальник должен был его привезти на следующий день. Но на видео и фото у него стоит тягач американский, а не тягач “КамАЗ”. Насколько я знаю, папа ехал по трассе, у него в этом домике произошел хлопок. Он выскочил, ему начали помогать очевидцы, которые тоже остановились. Папа отогнал тягач, взял огнетушитель и забежал в этот домик… Если бы он на доли секунды задержался, он бы не погиб»,— плачет Светлана.

Опознание происходило по фотографии, рассказывает дочь погибшего водителя. Приехать в Амурскую область она не смогла.

Светлана уверена, что ее отец и другие водители не знали, какой именно груз они перевозят.

«Все его друзья, знакомые, родственники могут сказать, что он никогда бы такого не сделал. Он всегда был за Россию, говорил, что, если ему вдруг придет повестка на СВО, он пойдет. Он бы никогда не сел за руль, зная, что у него такой груз. В комментариях в соцсетях пишут всякие гадости, много негатива, и я не хочу, чтобы честное имя моего папы мусолили и выставляли его в таком свете. Он всегда был честным человеком и остается им. Нужно искать настоящих преступников. Они ходят по земле, дышат воздухом, а мой папа в сырой земле. Но я надеюсь, что справедливость восторжествует»,— заключает Светлана Пытикова.

В защиту Василия Пытикова выступает и его неродная дочь — Елена Проскурникова, которую он воспитывал с четырех лет. «Отец Василий, если бы узнал о предстоящем теракте, все бы сделал, чтобы предотвратить это. Он был патриотом своей страны, с ненавистью относился к террористам. Переживал за гибель людей в терактах, был очень жалостливым, помогал тем, кто нуждался, животных бездомных кормил. Нам помогал чем мог. К работе относился очень ответственно. За время работы дальнобойщиком случались разные ситуации, когда ему приходилось спасать груз. Так и в этой ситуации — отец шагнул в этот злополучный домик, чтобы потушить его. Я вообще не могу допустить даже в мыслях, что его могут осудить как террориста. Если бы он выжил и узнал, что он вез, не представляю, как он с этим стал бы жить»,— говорит она.

Как сообщал “Ъ”, первыми обвиняемыми по уголовному делу о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России стали четверо водителей, доставивших трейлеры с дронами к местам атак. Они обвиняются в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении и перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Сами фигуранты говорят, что их «использовали втемную». По решениям Басманного суда Москвы они будут находиться под стражей как минимум до мая этого года.

Целями для атак стали военные объекты в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Пятеро водителей выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.

Когда 1 июня 2025 года большегрузы находились в районе военных аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты. Отец Светланы, водитель Василий Пытиков, погиб во время теракта. Другие водители свою вину не признают.

Анна Яшина, Благовещенск