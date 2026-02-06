Двукратный обладатель Кубка Стэнли канадец Пойнт пропустит Игры из-за травмы

Нападающий Брейден Пойнт не выступит за сборную Канады по хоккею на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в социальной сети X.

Брейден Пойнт представляет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бей Лайтнинг», в составе которого дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021). 14 января он получил травму нижней части тела — в матче регулярного чемпионата против «Филадельфия Флайерс» нападающий столкнулся у ворот с защитником соперника Кэмероном Йорком.

Отмечается, что в национальной сборной Пойнта заменит форвард «Каролина Харрикейнс» Сет Джарвис. В текущем сезоне он набрал 43 (25 голов+18 передач) в 49 встречах.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужчин стартует 11 февраля. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Франции.

Таисия Орлова