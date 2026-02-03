Охотники на снегу

На открывающейся 6 февраля зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо на кону стоят сразу несколько очень заметных — локальных, для отдельных видов, и даже глобальных, для спортивной истории,— достижений. Правда, претендуют на них не российские спортсмены, которых в Италии будет слишком мало — всего 13 человек — и которые в основном слишком молоды и неопытны, а зарубежные. Некоторые из них — уже живые легенды спорта.

Йоханнес Клэбо Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Играх-2026 норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может стать рекордсменом по количеству побед на зимних Олимпиадах

Фото: Ulf Palm / TT News Agency / Reuters На Играх-2026 норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может стать рекордсменом по количеству побед на зимних Олимпиадах

Фото: Ulf Palm / TT News Agency / Reuters Смакуя охоту за разными олимпийскими рекордами, которая будет идти в Италии, правильнее, видимо, начать с рекорда заметнее и понятнее некуда. Сильнейшая лыжная сборная мира — норвежская, а сильнейший ее спортсмен — Йоханнес Клэбо. Ему 29 лет — расцвет для представителя его вида, а предстоящая Олимпиада будет для лыжника третьей в карьере. На дебютной, в 2018 году в Пхёнчхане, он был главным героем, взяв три золота. На следующей, в 2022-м в Пекине, уступил этот ранг царившему тогда на лыжне россиянину Александру Большунову. Но две золотые награды в любимом спринте норвежец все-таки не упустил. Таким образом, в его активе их уже пять. По числу побед на зимних Олимпийских играх его опережают всего-то несколько человек. А лидерами по этому показателю являются три великих соотечественника Клэбо — лыжники Марит Бьорген и Бьорн Дэли, а также биатлонист Уле Эйнар Бьорндален. У них по восемь золотых медалей. На самом деле разница небольшая, если учитывать нынешний статус Йоханнеса Клэбо. После отстранения четыре года назад от международных соревнований российской сборной и Александра Большунова он превратился в фигуру доминирующую. О масштабах доминирования идеально рассказывают результаты прошлогоднего чемпионата мира, который проходил на родине Клэбо, в Тронхейме, и к которому он, понятно, готовился с особенной страстью. Норвежец не упустил ни одной из шести золотых медалей. А олимпийская программа ничем не отличается от программы мирового первенства. Разве что десятикилометровую разделку бегут не классическим, а, кажется, все еще чуть менее удобным Клэбо коньковым ходом. Но это мелочь, которая вряд ли помешает его штурму престижной планки, установленной норвежскими легендами прошлых десятилетий.

Линдси Вонн Когда на излете 2024 года американская горнолыжница Линдси Вонн объявила о том, что возвращается в спорт, многие, кто хорошо разбирается в горных лыжах, крутили пальцем у виска. У Вонн была славная карьера: победы в общем зачете Кубка мира, два золота мировых чемпионатов, одно олимпийское — в 2010 году в Ванкувере. Но в этой карьере была еще куча всяких тяжелых травм, которые запросто могли ее оборвать. А перед своим внезапным возвращением она не выступала целых пять лет. И это при том, что уходила уже в ветеранском по меркам горных лыж возрасте. А возобновила она выступления вообще в 40. Это, например, в санном спорте на пятом десятке еще добиваются успехов, в горнолыжном и те, кому за 30, но еще в элите,— редкость. Уверенности в том, что из авантюры Линдси Вонн, женщины в США жутко популярной, неоднократно попадавшей на обложку глянца, склеится что-то путное в чисто спортивном плане, быть не могло. Но, как ни странно, вроде бы склеилось. Уже весной 2025 года она взяла серебро в супергиганте в финале Кубка мира в Сан-Вэлли в Айдахо, а 12 декабря, то есть уже в рамках олимпийского сезона, первенствовала в коронном скоростном спуске на этапе в Санкт-Морице. Форма в 41 у нее, судя по всему, неплохая. А самый возрастной среди олимпийских чемпионов в истории горных лыж, между прочим, юнец по сравнению с Линдси Вонн. В 2018 году норвежцу Акселю Лунду Свиндалю было 35.

Айлин Гу Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо китайская фристайлистка Айлин Гу намерена завоевать медали сразу в трех дисциплинах, как и четыре года назад в Пекине

Фото: Lisi Niesner / Reuters На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо китайская фристайлистка Айлин Гу намерена завоевать медали сразу в трех дисциплинах, как и четыре года назад в Пекине

Фото: Lisi Niesner / Reuters На пекинской Олимпиаде Айлин Гу довелось стать одним из самых ярких ее лиц. Но все понятно. Девушка, которой тогда было 18, родилась в Сан-Франциско. Папа — американец, мама — китаянка. Училась и в Пекине, и в Стэнфорде, но, мучительно выбирая, какую же страну представлять, остановилась все-таки на Китае — к несказанной радости хозяев Олимпийских игр. Тем не менее осталась своей и для Америки. Публика обожала Гу еще до Олимпиады за всякие редкие трюки, которые она исполняла на состязаниях экстремальщиков. После пекинской градус любви еще поднялся. Во фристайле в порядке вещей узкая специализация. А Айлин Гу очутилась на подиуме сразу в трех дисциплинах: золото в хафпайпе и биг-эйре плюс серебро в слоупстайле. Этот набор — нечто уникальное для ее вида. А в Италии Гу также собирается бороться за медали во всех трех дисциплинах. Два «хет-трика» — это будет уже что-то совсем из ряда вон выходящее. Впрочем, и золото в коронном хафпайпе сделает Гу рекордсменкой своего вида. Больше двух золотых олимпийских наград никто из фристайлистов не выигрывал.

Франческо Фридрих Для немца Франческо Фридриха в Италии на кону — звание величайшего бобслеиста всех времен. Искусный и точный, как компьютер, пилот впервые принял участие в Олимпийских играх в 2014 году в Сочи, но тогда был еще слишком молод, чтобы рваться к наградам. Зато потом прогрессировал бурными темпами и в 2018-м в Пхёнчхане добыл оба золота, которые разыгрываются в бобслее,— в состязаниях как двоек, так и четверок. Причем в двойках ему повезло: итоговый результат, измеряемый в бобслее до тысячных долей секунды, оказался идентичным тому, что показал канадский тандем Джастин Криппс и Александр Ковач. Спустя четыре года — новый олимпийский «дубль», уже в Пекине. Он позволил Фридриху (как, к слову, и его бывшему партнеру по экипажам Торстену Маргису) встать вровень по числу олимпийских побед с лидерами — тоже немцами Кевином Куске и Андре Ланге. Конкурировать с созревшим поколением бобслейной элиты Фридриху нынче не так просто, но, чтобы обойти Куске и Ланге, «дубль» необязателен — достаточно и одного итальянского золота.

Хлоя Ким, Анна Гассер и Эстер Ледецка В спорте считается безумно ценным такое штучное достижение — три подряд победы на Олимпиаде в одной и той же дисциплине. В сноуборде — виде, появившемся в олимпийской программе только в 1998 году,— тех, кому оно покорялось, еще не было. Но в Италии на третье золото будут претендовать сразу три прекрасные спортсменки, представляющие США, Австрию и Чехию: Хлоя Ким в хафпайпе, Анна Гассер в биг-эйре и Эстер Ледецка в параллельном гигантском слаломе. Особенно примечательна последняя. Ледецка уже однажды влетела в историю олимпийского движения. В 2018 году она стала первой спортсменкой, умудрившейся выиграть золото на одной Олимпиаде в двух разных видах спорта. Первым было, разумеется, золото в слаломе в «профильном» сноуборде, вторым — в горнолыжном супергиганте. «Совмещать» виды Ледецка продолжила и в текущем десятилетии. Более того, и в Италии ее наверняка следовало бы включить в число соискательниц медали в горных лыжах — в скоростном спуске. В конце концов, на прошлогоднем чемпионате мира у чешки была бронза. Но спуском пришлось пожертвовать из-за расписания: состязания в этой дисциплине пройдут в тот же день, что и слалом в сноуборде.

Сидни Кросби Мужской хоккейный турнир из-за участия в нем хоккеистов из НХЛ, которая игнорировала Олимпийские игры с 2014 года,— безусловный хит программы Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. А его фаворитом будет сборная Канады. В ее составе множество звезд, но есть и звезда абсолютно эксклюзивная. Если устроить голосование, задав вопрос, с кем канадский хоккей в этом веке ассоциируется плотнее всего, то ответ будет предсказуемым. При всем обилии грандиозных талантов — все же с Сидни Кросби, чья карьера похожа на карьеру Александра Овечкина. Расцвел в НХЛ еще юношей, в середине нулевых, и стареть, скисать в свои 38 упрямо отказывается. Для всех партнеров «вечнозеленого» форварда «Питсбург Пингвинс» эта Олимпиада будет первой в жизни. Для Кросби — третьей. И две предыдущие были «золотыми». А список трехкратных олимпийских чемпионов по хоккею (ну или, точнее, мужскому хоккею; в женском из-за никуда не исчезающей канадско-американской гегемонии имеются и четырехкратные) короткий и состоит сплошь из советских легенд: Анатолий Фирсов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Виталий Давыдов, Владислав Третьяк и Андрей Хомутов. Хомутов — последнее его на данный момент пополнение. Третье золото он завоевал уже давным-давно, в 1992 году.

Илья Малинин В то, что Илья Малинин, 21-летний феномен одиночного мужского катания с русскими корнями из США, проиграет Олимпиаду, поверить примерно так же сложно, как в то, что Йоханнес Клэбо запорет в Италии все свои шесть попыток ухватить очередную золотую награду. Техническое превосходство Малинина над конкурентами — даже не подавляющее, а космическое, подчеркнутое декабрьским перформансом во время финала серии Гран-при в Нагое. В Японии Малинин в произвольной программе исполнил и приземлил семь прыжков в четыре оборота. Для остальных предел — полдесятка. А уж о четверном акселе никто и не мечтает. Естественно, та произвольная программа была рекордной по сумме полученных за нее баллов — 238,24. Однако рекордом по баллам за две программы по-прежнему владеет покинувший спорт бывший американский фронтмен Нейтан Чен, который казался эталоном прыгучести до Малинина. И держится он с 2019 года. Рубеж, установленный Ченом,— 335,30. Но до него Малинину — полшажка. В Нагое, допустим, он собрал 332,29, по существу провалив короткую программу. В Италии нужно просто откатать ее более или менее чисто — и очередная высота наверняка будет взята.

