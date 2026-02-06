Удмуртия вошла в топ-5 регионов России по росту интереса к частичной занятости

Интерес к частичной занятости в Удмуртии увеличился на 23% год к году, сообщили в сервисе «Авито Подработка», изучив число откликов в декабре—январе. По годовой динамике республика заняла пятое место среди регионов России. В среднем, соискателям предлагалось 36,2 тыс. руб. в месяц.

«Сегодня в России уже более 15 млн самозанятых. Мы видим, что увеличивается число тех, кто рассматривает подработку как формат, который удобно совмещать с основной деятельностью или другими делами и получать доход»,— говорит директор сервиса Сергей Яськин.

По его словам, интерес к частичной занятости увеличивается по всей стране. В тройку регионов по динамике откликов вошли УФО (+17%), ПФО (+16%) и ЮФО (+15%). Господин Яськин добавил, что подработка остается полезным инструментом для бизнеса, в том числе для закрытия задач в периоды повышенной нагрузки.

В декабре «Ъ-Удмуртия» по данным hh.ru писал, что около 51% соискателей планировали искать подработку в ближайшие три месяца. 10% заявляли, что уже работают на частичной занятости. В первую очередь, в подработке заинтересованы специалисты спорта и бьюти-индустрии (63% респондентов), представители домашнего и обслуживающего персонала (60%), медработники и специалисты фармацевтики (57%).

Напомним, согласно опросу SuperJob, проведенному в октябре, горожане с доходом от 100 тыс. руб. в месяц подрабатывали в 27% случаев. Среди ижевчан с ежемесячной зарплатой менее 50 тыс. руб. этот показатель оказался ниже на 8 процентных пунктов.