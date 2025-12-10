Число ищущих подработку соискателей Удмуртии в четвертом квартале выросло на 24%

51% соискателей в Удмуртии планируют искать подработку в ближайшие три месяца, из них 23% «определенно рассматривают» такой вариант, 28% — «скорее рассматривают». Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru после опроса, проведенного в четвертом квартале. О наличии подработки заявили 10% жителей республики.

За год число тех, кто проявляет интерес к дополнительному заработку, увеличилось на 10 процентных пунктов. «Это подтверждает, что все больше соискателей стремятся диверсифицировать свои доходы и выбирают более гибкие модели занятости»,— говорится в сообщении.

Чаще всего о планах искать подработку заявляли специалисты спорта и бьюти-индустрии (63%), представители домашнего и обслуживающего персонала (60%), медработники и специалисты фармацевтики (57%), сотрудники сферы искусства, развлечений и массмедиа (56%), а также маркетологи и специалисты по рекламе (56%).

«Интерес к подработке растет уже не первый год. Это связано с тем, что формат подработки становится более доступным для людей, количество вакансий растет, а работодатели более гибко относятся к соискателям, у которых есть еще один источник для заработка»,— сказала директор сервиса в Поволжье Альбина Султанова.

Напомним, согласно опросу SuperJob, проведенному в октябре, горожане с доходом от 100 тыс. руб. в месяц подрабатывали в 27% случаев. Среди ижевчан с ежемесячной зарплатой менее 50 тыс. руб. этот показатель оказался ниже на 8 процентных пунктов. О желании найти дополнительный источник дохода тогда заявляли 57% респондентов.