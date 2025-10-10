Четверть ижевчан с доходом от 100 тысяч рублей подрабатывают

Доля жителей Ижевска с подработкой увеличивается с ростом доходов: если среди горожан с зарплатой менее 50 тыс. руб. подрабатывают 19% респондентов, то среди тех, чей заработок превышает 100 тыс. руб. — уже 27%. Это следует из опроса от сервиса SuperJob.

В целом о наличии подработки заявили 23% ижевчан. Еще 57% хотели бы найти дополнительный источник дохода. Остальные 20% в этом не заинтересованы. Традиционно, мужчины подрабатывают чаще женщин — 25 и 21% соответственно. Больше других возрастных категорий о дополнительном месте работы рассказывали горожане в возрасте 35-45 лет (27%).

60% совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю, 23% — от 10 до 20 часов, 17% — более 20 часов. Сколько приносит дополнительная работа: 30% респондентов указали на 10% общего дохода; 35% — от 10 до 30%; 13% — от 30 до 50%; 12% — более половины.

Исследователи указывают, что удаленщики рассчитывают на доходы от подработки чаще тех, кто ходит в офис, поскольку она обеспечивает им большую долю доходов. Они чаще подрабатывают (26 и 20% соответственно).