Движение поездов в Тамбовской области восстановлено после ЧП с грузовым поездом

Движение поездов на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, где 4 февраля с рельсов сошли вагоны с бензином и начался пожар, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

«Железнодорожники открыли движение по второму пути на станции Кочетовка-2 Юго-Восточной железной дороги»,— сообщили в пресс-службе. В компании отметили, что железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить время задержек поездов.

В работах по ликвидации последствий происшествия было задействовано около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника. Специалисты убрали сошедшие вагоны-цистерны, уложили около 100 метров нового железнодорожного полотна.

4 февраля в Тамбовской области грузовой поезд, перевозивший бензин, сошел с рельсов, после чего начался пожар. Движение поездов через станцию было приостановлено. Огонь потушили спустя сутки после происшествия. В ликвидации последствий происшествия было задействовано около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника.