В Ярославле продают недостроенный ЖК «Дружная семья»

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (ФРТ) выставила на продажу объект незавершенного строительства на улице Жуковского, 29б и земельные участки. Соответствующая информация отражена на сайте ФРТ. Речь идет о недостроенном ЖК «Дружная семья».

Начальная цена определена в 102,9 млн руб., из них 85 млн — цена недостроенного здания общей площадью 16,7 тыс. кв. м. Площадь земельных участков, продаваемых вместе со зданием, — 0,24 га. На участке предполагается строительство 18-этажного дома.

Строительство ЖК началось в 2014 году, его планировали сдать в 2018 году. Однако после возведения 9 этажей из 19 запланированных стройка остановилась. На экс-директора СК «Мегастрой», занимавшегося стройкой здания, Оганесса Егояна в 2019 году завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В отношении застройщика ввели процедуру банкротства.

В 2022 году «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» трижды объявлял конкурс на продолжение работ по долгострою, однако торги не состоялись из-за отсутствия желающих.

Алла Чижова