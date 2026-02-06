Качеством работы главы Ростова довольны 68% горожан

По итогам опроса населения за 2025 год, средний показатель удовлетворенности работой главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина составил 68,1%, снизившись за год на 3,3%. Экспертная комиссия изучила результаты опроса населения по шести показателям: удовлетворенность транспортным обслуживанием, качеством автомобильных дорог, теплоснабжением, водоснабжением, электро- и газоснабжением. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону

В 2025 году в опросе населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций, оказывающих населению услуги в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания приняли участие 25,3 тыс. человек: 35% из них — жители городских округов, 65% — муниципальных районов.

Падение удовлетворенности работой главы Ростова отмечено по всем критериям, кроме оценки качества автомобильных дорог, этот показатель, как и в 2024 году, составил почти 60%.

Качеством транспортного обслуживания остались довольны 60,8% опрошенных ростовчан, падение показателя — 0,3%, теплоснабжением остались довольны 68% респондентов (-11%), водоснабжением — 63% (-1,2%), электроснабжением — 75,2% (-0,7%) и газоснабжением — 81,6 % (-6,7%)

Максимально высокий средний показатель удовлетворенности работой глав городов оказался в Каменске-Шахтинском (78,6%), Таганроге (75%) и Новочеркасске.

Наименьшие оценки получили главы Гуково (43%), Донецка (53%) и Волгодонска (60%). Жители этих городов оказались меньше всего удовлетворены качеством транспортного обслуживания, автомобильных дорог и водоснабжением.

Наталья Белоштейн